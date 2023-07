Pinto da Costa dá a entender que houve tentativa de desvio de Fran Navarro

O presidente do FC Porto dá a entender que houve uma tentativa de desvio de Fran Navarro, primeiro reforço dos dragões para 2023/24.

Em declarações ao Porto Canal, na apresentação do ponta de lança espanhol, de 25 anos, Pinto da Costa elogia o presidente do Gil Vicente, por ter cumprido com a palavra e ter vendido o jogador ao Porto.

"No futebol ainda há grandes homens e grandes senhores de palavra. Isto [contratação de Navarro] só é possível porque o presidente do Gil Vicente, o meu amigo Francisco Dias é um desses homens, que, infelizmente, rareiam, não só dentro como fora do futebol", salienta.