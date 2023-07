Oficial. Fran Navarro é reforço do FC Porto até 2028

O FC Porto oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Fran Navarro ao Gil Vicente, com contrato válido por cinco temporadas, até 2028.

Tal como a Renascença adiantou, o ponta de lança espanhol, de 25 anos, é o primeiro reforço dos dragões para a nova época, depois de ter sido confirmada a sua saída do Gil Vicente na passada sexta-feira.

Formado no Valência, Fran Navarro atravessou a fronteira em 2021/22, rumo ao Gil Vicente, e mostrou dotes de goleador. Na última época, registou 21 golos e três assistências em 43 jogos e foi, a par de João Mário, do Benfica, o terceiro melhor marcador do campeonato, com 17 golos.

O FC Porto passa a contar com cinco pontas de lança no plantel. Além de Navarro, Sérgio Conceição tem à disposição o iraniano Mehdi Taremi, melhor marcador do campeonato em 2022/23, o brasileiro Evanilson e o espanhol Toni Martínez, além do jovem inglês Danny Namaso.

Taremi e Martínez têm sido apontados à saída neste verão. O iraniano já foi associado ao interesse de AC Milan, Marselha e Fenerbahçe e, revelou o próprio, tem ofertas - pouco tentadoras - de Everton e Al Hilal. Esta sexta-feira, o "Corriere dello Sport" encontra-lhe nova noiva: a Roma, do técnico português José Mourinho. Por outro lado, o espanhol tem atrás, de acordo com a imprensa espanhola, Valência e Rayo Vallecano.