Fran Navarro quer marcar ainda mais golos no FC Porto

Fran Navarro mostra-se satisfeito por reforçar o FC Porto e espera engordar mais ainda as estatísticas, agora que está num grande.

Em declarações ao Porto Canal, após a oficialização da sua contratação ao Gil Vicente, até 2028, o ponta de lança espanhol, de 25 anos, mostra-se orgulhoso com os 37 golos marcados em duas épocas em Barcelos, no entanto, garante que a ambição é marcar mais ainda no Dragão.

"Quando cheguei a Portugal, caí de pé e, pouco a pouco, melhorei o meu jogo e comecei a fazer golos. Aqui no Porto espero ter muito mais oportunidades e fazer números muito bons", destaca o avançado.

Navarro tem a concorrência de Taremi, Evanilson, Toni Martínez e Namaso. Todos os avançados "têm muita qualidade", assume o espanhol, que espera, ao seu estilo, "conseguir ajudar a equipa o máximo possível".

Fran Navarro destaca, ainda, a "massa adepta impressionante" do FC Porto e faz votos de "muitas coisas positivas" para a nova época.