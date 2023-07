Andrey Santos é o eleito do FC Porto para render Uribe

Andrey Santos é o eleito por Sérgio Conceição para colmatar a saída de Matheus Uribe do FC Porto, segundo o jornal "Record".

O médio brasileiro, de 19 anos, que na segunda metade da época jogou no Vasco da Gama, deverá chegar ao Dragão por empréstimo do Chelsea. Há ainda a possibilidade de o FC Porto reservar uma opção de compra.

O Chelsea contratou Andrey Santos ao Vasco da Gama, em janeiro, por 12,5 milhões de euros. No entanto, o jogador não tinha a pontuação obrigatória para jogadores estrangeiros, pelo que não lhe foi concedido o visto de trabalho para jogar em Inglaterra. A solução encontrada foi um empréstimo de volta aos brasileiros, até junho deste ano.

O médio fez 11 jogos e um golo pelo Vasco em 2023. No final de março, somou a primeira internacionalização pela seleção AA do Brasil.

Recomendação antiga em Bola Branca



No verão passado, quando Benfica e FC Porto estavam atrás de João Victor - o central, então no Corinthians, acabou por rumar à Luz -, o treinador português João Eduardo Correia, ex-adjunto do Vasco da Gama, aconselhou aos dois clubes portugueses, em declarações a Bola Branca, que olhassem, em vez disso, para um jovem chamado Andrey Santos.



"Vou puxar a brasa à minha sardinha e falar de um jogador de 18 anos que tenho o privilégio de treinar [no Vasco da Gama, em 2022]. É o Andrey Santos, que joga na seleção de sub-20 do Brasil, e que não tenho qualquer dúvida de que será um dos melhores jogadores do mundo. É jogar para um grande no imediato”, revelou na altura.



O Porto também tem debaixo de olho o médio-defensivo espanhol Nico González, de 21 anos - o interesse foi confirmado à Renascença pelo pai do jogador. Chegaria igualmente por empréstimo, este do Barcelona.