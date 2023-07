Nico González faz lembrar Uribe e "encaixa bem" no FC Porto

João Gonçalves, diretor desportivo do Almería, equipa da I Liga espanhola, descreve Nico González como “parecido com Matheus Uribe”.

O médio do Barcelona é alvo do FC Porto para colmatar a saída do internacional colombiano para o Al Sadd, do Qatar, e as semelhanças são evidentes, destaca o dirigente, em declarações a Bola Branca.

“Talvez ao Nico falte um pouco de agressividade, mas isso é algo que pode ganhar com a idade e a experiência, mas é um jogador de equipa grande, habituado à pressão e a jogar a um nível alto. Vejo claramente um perfil que encaixa bem no FC Porto”, explica João Gonçalves.

O interesse do FC Porto no médio do Barcelona já foi confirmado pelo pai, à Renascença. Os dragões procuram um empréstimo do atleta, que tem uma cláusula de rescisão do contrato com o clube catalão no valor de mil milhões de euros e que, na última época, esteve cedido ao Valencia.

Lesões fazem de Nico um alvo possível

Para o diretor do Almería, que defrontou o médio internacional sub-21 espanhol na temporada passada, a eventual ida de Nico para o Dragão só é possível pelos “problemas físicos” que têm afetado o alteta.

“Não o ajudaram a impor-se e a poder ser uma opção para voltar ao Barcelona. Talvez por isso haja a possibilidade de o FC Porto o contratar, caso contrário seria completamente impossível, porque seria jogador do Barça e uma das apostas firmes do clube”, admite.

Quando às características do médio, de 21 anos, Gonçalves fala de um “trinco que não se limita a destruir ou a defender”, com uma “saída de bola com muita qualidade, muita visão de jogo e rápido a pensar”.

“É um médio-defensivo moderno, claramente dentro da escola dos médios-defensivos do Barcelona”, elogia João Gonçalves.