Pai de Nico González confirma e aprova FC Porto. “Há uma possibilidade”

Fran González, pai de Nico González, confirma e aprova o interesse do FC Porto no médio do Barcelona, onde é apontado como sucessor de Matheus Uribe.

Em declarações a Bola Branca, o pai do médio, de 21 anos, que esteve emprestado ao Valência na época passada, revela que uma ida para os azuis e brancos é uma hipótese real para o internacional sub-21 espanhol, que fez 37 jogos pelo Barcelona em 2021/22.

“Parece que há uma possibilidade de ele ir [para o FC Porto], mas a decisão é dele”, diz, à Renascença.

Em cima da mesa, está a possibilidade de um empréstimo ao FC Porto. Fran vê nesse cenário uma boa oportunidade para o filho.



“Claro que gostava muito que ele pudesse jogar numa equipa tão importante como é o FC Porto”, sublinha.

Experiência de LaLiga

Nico González fez toda a formação no Barcelona.

Em 2021/22, temporada de subida à equipa principal, fez 37 jogos, tendo marcado dois golos e feito duas assistências. Na última época, ao serviço do Valência, registou um golo e uma assistência em 26 partidas.

Fran González, pai de Nico, é também antigo médio, tendo feito toda a carreira no Deportivo La Coruña, onde conquistou uma Liga espanhola, três Taças do Rei e três Supertaças.