Taremi revela que recebeu propostas de Everton e Al Hilal

Mehdi Taremi tem propostas de Everton, de Inglaterra, e Al Hilal, da Arábia Saudita, contudo, mostra-se pouco interessado em ambas.

Em entrevista ao portal iraniano "Varzesh 3", o ponta de lança do FC Porto, de 30 anos, também confirma que rejeitou uma proposta do Newcastle, em 2021, antes da ascensão do clube do Rio Tyne.

"Na altura, não pensei que seriam a equipa que são hoje e que se apurariam para a Liga dos Campeões. Lutavam para não descer. Pensei: 'O Porto é melhor'. Tínhamos vários grandes jogos, defrontámos Liverpool, Milan e Atlético. Não podia perder isso. Agora, há uma oportunidades, mas mesmo assim, por exemplo, a oferta do Everton não é interessante para mim", explica o internacional iraniano.

Taremi "também ouviu" uma proposta do Al Hilal, no entanto, tal como nos casos de Newcastle e Everton, não o atrai. "Tenho de fazer aquilo pelo que esperei e trabalhei, que é jogar ao mais alto nível na Europa."

Porto é "muito grande", mas Benfica vende melhor



O avançado garante, de qualquer forma, que está satisfeito no FC Porto, "um clube muito grande" e com um passado "brilhante".

"Todos os anos lutamos pelo campeonato e, na Liga dos Campeões, costumamos ir aos oitavos de final ou até mais longe. É claro que temos um orçamento limitado em relação a outros grandes clubes, mas nunca se pode assumir que o FC Porto é uma equipa fácil", frisa.

Mehdi Taremi reconhece ainda que, em Portugal, o Benfica vende melhor do que o FC Porto, porque tem "génio", ou "genialidade" (a tradução do persa para o português é pouco clara), "estranho" nas vendas.

"Viram por quanto o Enzo foi vendido para o Chelsea ao fim de seis meses? Conheço o trabalho deles, mas o FC Porto é um clube diferente e, na minha opinião, tem muito sucesso. É menos provável que tenhamos grandes compras de jogadores, mas pegamos sempre os adversários pelos colarinhos. Reina um grande espírito neste clube", realça.



A importância do passaporte no mercado do futebol

O iraniano destaca, ainda, que "no futebol, o passaporte é muito importante", uma vez que "um jogador que venha de um país de futebol tem um trabalho mais fácil". Dá o exemplo dos jogadores japoneses e do uruguaio Darwin Núñez, que trocou o Benfica pelo Liverpool.

"A entrada no mercado é muito mais aberta para os jogadores japoneses do que para nós [iranianos]. A ida de Darwin para o Liverpool será muito mais fácil do que a transferência de um jogador como eu", assinala.



Mehdi Taremi chegou a Portugal pela porta do Rio Ave, em 2019/20, depois de ter brilhado no Irão (Shahin Bushehr, Iranjavan e Persepolis FC) e no Qatar (Al-Gharafa). Bastou uma época em Vila do Conde para aguçar o interesse do FC Porto, que pagou cerca de 4,7 milhões de euros para o contratar. O internacional iraniano pagou com números: 80 golos e 49 assistências em 147 jogos, nas três épocas ao serviço dos dragões.

Esta temporada, Taremi sagrou-se melhor marcador da I Liga portuguesa, com 22 golos (mais sete assistências) apontados em 31 jornadas.