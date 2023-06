Nuno Lobo: "Villas-Boas devia assumir de uma vez por todas se é candidato"

“Não é o Pinto da Costa que vai decidir quem é candidato ou não. Eu há cerca de um mês que assumi novamente a minha candidatura. Este impasse, esta passividade de Villas-Boas e de José Fernando Rio, parece ser um protótipo do Porto. Não sei se estão à espera de uma ordem de Jorge Nuno Pinto da Costa para assumir a candidatura."

“Acho que Villas-Boas deveria assumir de uma vez por todas se é ou não candidato. Os sócios precisam de saber isso. Entrar nestes joguinhos, nestes ‘fait-divers’ entre Pinto da Costa e Villas-Boas, não fica bem. Se quiser, que assuma a sua candidatura. É o que o Porto precisa de mais gente que se preocupe com o clube”, declara, numa entrevista a Bola Branca em que se mostra corrosivo face ao que classifica de "passividade" de André Villas-Boas e de José Fernando Rio:

Nuno Lobo desafia André Villas-Boas a esclarecer "de uma vez por todas" se é candidato à presidência do FC Porto em 2024.

Já em relação ao atual presidente, a convicção de Nuno Lobo é de que Pinto da Costa se irá recandidatar ao 16.º mandato consecutivo.

“Aquilo a que tenho assistido é tudo por meias linhas e por meias palavras, mas penso que Pinto da Costa assumirá que é candidato”, diz.

Sangue novo e candidatura para levar até ao fim



Nas últimas eleições para presidência do FC Porto, em 2020, Nuno Lobo foi o candidato menos votado (4,91%). Ficou a larga distância de José Fernando Rio (26,44%) e de Jorge Nuno Pinto da Costa (68.65%).

Confrontado pela Renascença com a possibilidade de abdicar da candidatura, caso André Villas-Boas decida avançar para sufrágio, o empresário e sócio portista é elucidativo: “Nunca na vida."

"Porque haveria de me retirar? Acredito em mim, acredito nas pessoas que compõem a minha lista e acredito no meu projeto mais do que nunca. O FC Porto precisa de sangue novo, tal como Pinto da Costa defendia em 1982. Eu sou esse sangue novo”, declara.

As eleições à presidência do FC Porto estão marcadas para 2024.