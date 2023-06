André Villas-Boas reconhece que anda "desencontrado" com o presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, e critica duramente a gestão financeira do clube nos últimos anos, que diz apenas ter dado frutos desportivos devido ao trabalho do treinador, Sérgio Conceição.

Em declarações aos jornalistas, esta quinta-feira, na QSP Summit, em Matosinhos, o adepto e antigo treinador do FC Porto diz que, se não fosse por Sérgio, o clube teria afundado sob a má gestão económica recente:

"Nos últimos anos, tivemos uma gestão desportiva desenquadrada das realidades financeiras do clube e que muito sucesso nos trouxe, fruto de uma pessoa [Sérgio Conceição] capaz de encarar todos os valores e princípios do FC Porto e com uma capacidade de exigência e intransigência invulgares. E a verdade é que a situação económica do FC Porto está cada vez pior há muitos anos e todos sabemos."