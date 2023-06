Oficial. Marcano renova com o Porto por duas temporadas

O FC Porto anunciou a renovação de contrato com o defesa Iván Marcano por mais duas temporadas, até 2025.

O central espanhol, de 36 anos, tinha outras opções, mas optou por escolher prolongar contrato com os dragões. De acordo com o jornal "O Jogo", Marcano aceitou uma redução salarial para continuar nos dragões.

Marcano chegou ao FC Porto na época 2014/15 e saiu ao fim de quatro épocas, para a Roma. Ficou somente um ano fora, pois regressou ao Dragão em 2019/20.

Nas duas últimas temporadas, esteve afastado durante grande parte do tempo, devido a uma lesão grave, mas nesta ganhou um lugar no onze titular e fez 41 jogos e sete golos. No total, Marcano soma 247 jogos com a camisola do FC Porto.

O espanhol tornou-se, esta época, o defesa mais goleador da história com o FC Porto, com um total de 28 golos (passou os 26 de Alex Telles).

Marcano já conquistou oito troféus com a camisola portista: três campeonatos, três Taças de Portugal, uma Supertaça e uma Taça da Liga.