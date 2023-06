José Fernando Rio: "É preciso mudar tudo na SAD do FC Porto"

A gestão da SAD do FC Porto "está mal há muitos anos" e é "preciso mudar tudo".

José Fernando Rio, candidato às eleições do FC Porto em 2020 e provável recandidato em 2024, acredita que a gestão da SAD dos dragões é o principal problema dos últimos anos, numa altura em que o FC Porto está em contrarrelógio para conseguir fazer entrar nos cofres 50 milhões de euros até 30 de junho.

"A gestão da SAD é que está mal, e já está mal há muitos anos. É preciso uma gestão mais moderna, mais eficaz, que procure receitas alternativas, que procure mais e melhores patrocínios. É preciso mudar tudo na SAD. É preciso mudar a gestão, é preciso mudar as pessoas, é preciso pessoas com novas ideias e melhores ideias, porque senão é todos os anos a viver na corda bamba. E acho que um clube com a história e a dimensão do FC Porto, não merece viver no fio da navalha época após época", afirma.

Fernando Gomes, administrador da SAD azul e branca e o responsável pela pasta das finanças, afirmou que o Porto precisa de vender até 30 de junho.

José Fernando Rio lamenta a afirmação "dita por vaidade", uma vez que pode fazer baixar o valor dos jogadores e prejudicar as negociações com clubes estrangeiros.



"Foi uma frase muito infeliz, que só foi dita por vaidade e sem pensar nas consequências que isso traria para o clube. Obviamente que tem reflexos, algum clube que esteja interessado nos nossos jogadores vai esperar pelo fim do prazo para tentar negociar em melhores condições, uma vez que sabe que o clube tem essa necessidade de vender", diz, antes de continuar.

"Acho que se a pudesse retirar, retirava. Vamos ver que consequências vai ter", destaca.

Nas últimas épocas, a necessidade de vender tem sido uma constante, o que deixa os adeptos saturados das indecisões no inicio da cada época: "Eu e a maior parte dos portistas estamos já saturados com esta situação que o Porto vive. Ou está obrigado a vender para não ter prejuízo - mas depois perde competitividade desportiva -, ou então não vende e tem prejuízos que comprometem o futuro do clube".

O futuro candidato conclui que os "portistas estão um pouco fartos desta situação, vende ou não vende, há prejuízo ou não há prejuízo, consegue-se reforçar ou não, consegue-se manter os melhores jogadores ou não", lamenta.

José Fernando Rio anunciou, em maio, que é uma forta possibilidade concorrer às próximas eleições. O jurista e empresário foi o principal opositor de Pinto da Costa nas últimas eleições e recolheu 26,4% dos votos.