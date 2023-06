Se não há negócios feitos, "Fernando Gomes devia explicar" anúncio de data limite

O adepto Manuel Serrão gostaria de ver o administrador da SAD do FC Porto explicar as palavras recentes, que podem ter prejudicado a forma como os eventuais interessados olham para os jogadores dos dragões, no mercado de transferências.

Fernando Gomes revelou que é necessário um encaixe financeiro até final de junho, o que, "das duas uma", segundo o conhecido adepto azul e branco: ou já há negócios encaminhados, que passam ao lado do anúncio do dirigente, ou as declarações deste não surgiram no melhor "timing".

"Imagino que o doutor Fernando Gomes tenha razões para o ter feito isso. Se os negócios estiverem feitos, não aquece nem arrefece. Se não, a primeira leitura será essa. E era bom que o explicasse. À primeira vista, não me parece boa ideia, não", refere Serrão, em Bola Branca.

Precisamente, no mercado portista, a última notícia tem a ver com a possibilidade chamada Alex Telles. O lateral-esquerdo vê com bons olhos um regresso ao FC Porto.

Alex Telles deixou saudades

O jogador brasileiro tem apenas mais um ano de ligação ao Manchester United e não entra nas contas de Erik Ten Hag para a próxima época, recorda "O Jogo". Manuel Serrão coloca o defesa à frente dos jogadores existentes no plantel para aquela posição.

"O Alex Telles deixou muitas saudades. Temos tido boas memórias de jogadores, como Pepe e outros, que saíram e depois voltaram ainda com tempo e com força para dar energia à equipa. E em relação aos laterais esquerdos que temos tido nos últimos tempos, se o Alex Telles se mantiver em forma é uma mais valia", atira.

Serrão faz, ainda, votos para que Sérgio Conceição e o FC Porto acabem com a especulação em redor do treinador para 2023/24.

"Gostaria muito que fosse possível que FC Porto e Sérgio Conceição chegassem a acordo para a renovação, para não passarmos a época toda debaixo dessa ameaça de saída", termina.