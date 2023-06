Sérgio Conceição recusa milhões do Al Hilal para sair do FC Porto

Sérgio Conceição não vai aceitar a proposta do Al Hilal, segundo avança o jornal "A Bola" esta quarta-feira. Os milhões são tentadores, no entanto, o treinador do FC Porto não pretende abdicar do futebol europeu.

Depois de ter perdido as corridas ao Nápoles para Rudi Garcia e ao Paris Saint-Germain para Luis Enrique, Sérgio recebeu uma proposta apelativa do clube da Arábia Saudita: 20 milhões de euros limpos por ano.

Contudo, se financeiramente a oferta do Al Hilal é extremamente tentadora, a nível desportivo é o oposto. É na Europa que se joga o futebol mais forte e prestigioso, e Sérgio Conceição nunca escondeu o sonho de conquistar a Liga dos Campeões, algo que pode ser difícil com o FC Porto, mas é, claro, impossível com qualquer clube de outro continente.

Sérgio Conceição tem contrato com o FC Porto até 2024 e cláusula de rescisão de 18 milhões. O Al Hilal está disposto a pagar esse valor, porém, o treinador não está interessado em rumar à Arábia Saudita.

Em seis temporadas no Estádio do Dragão, o antigo internacional português, de 48 anos, venceu três campeonatos, três Taças de Portugal, três Supertaças e a primeira Taça da Liga da história do FC Porto.