Nuno Lobo confirma candidatura à presidência do FC Porto

Nuno Lobo anunciou que voltará a ser candidato às eleições do FC Porto.

O empresário já se tinha apresentado às eleições em 2020, quando angariou 4,90 por cento dos votos e voltará a ser candidato.

"Como sabem, sempre vivi, intensamente, o clube que amo: FCPorto, e como a vida está cheia de desafios, que se forem aproveitados de forma criativa, inovadora, podem ser ótimas oportunidades, e por isso decidi aceitar o próximo: eleições 2024 ao FCP, com o NUNO LOBO 2024", pode ler-se no comunicado.

Lobo diz que a "primeira experiência em 2020 foi excelente, na forma e no conteúdo". "Encaro este novo desafio com a energia possível, que me entusiasma, a motivação e a força inabalável que sempre determinou a minha vontade de ajudar".

Em 2020, Pinto da Costa foi eleito com 68,65 por cento dos votos e José Fernando Rio, que também já confirmou que será novamente candidato, ficou em segundo lugar com 26,44 por cento.