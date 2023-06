Pepê: "Posso dizer que fico no FC Porto"

Pepê diz que fica no FC Porto, apesar do interesse de grandes clubes europeus, e espera

Em entrevista ao jornal "O Jogo", publicada esta segunda-feira, o lateral e extremo ítalo-brasileiro, de 26 anos, lembra que tem contrato válido até 2027 e garante: "O meu foco é o FC Porto."

"Tenho contrato, por isso, posso dizer que sim [que fica]. Espero que a época que vem possa ser ainda melhor e possa retribuir ainda mais do que retribuí nesta. Que possa ser ainda melhor para poder ajudar os meus companheiros e dar alegrias a todos os adeptos", salienta.

"O clube abriu-me as portas para que pudesse tornar-me no que sou hoje. Agora, quero descansar, aproveitar as férias e voltar na próxima época muito melhor", acrescenta.



Balanço da temporada

O FC Porto conquistou três dos quatro títulos nacionais, esta época: Supertaça, Taça da Liga e Taça de Portugal. Um balanço positivo, ainda que o "principal objetivo", o campeonato, tenha ficado por concretizar.

Pepê reconhece que a equipa cometeu "alguns erros" durante o campeonato, o que "custou caro".

"Podíamos ter dado muito mais na liga, que era o nosso principal objetivo, mas cometemos alguns erros e não conseguimos ganhar. Mas é muito importante ter conquistado três títulos em quatro possíveis e terminar a época como terminámos", admite.

Pepê destaca, ainda, o papel de Sérgio Conceição, "o principal obreiro" da sua evolução, e deixa uma garantia para a próxima temporada: "A exigência será muito maior."

Formado no Grémio, Pepê juntou-se ao FC Porto, em 2021, por 15,4 milhões de euros. Esta época, mesmo a alternar entre o ataque e a defesa, marcou cinco golos e fez dez assistências em 55 jogos.