Manafá a caminho da Turquia

Wilson Manafá vai jogar no Trabzonspor na próxima temporada, segundo o jornal "Record".



De acordo com a publicação, o lateral português de 28 anos termina contrato com o FC Porto e vai assinar pelo clube curto a custo zero. Será a primeira experiência de Manafá no estrangeiro.

O lateral chegou ao FC Porto no mercado de inverno da temporada 2018/19. Em quatro temporadas e meia, marcou um golo em 130 jogos disputados e venceu dois campeonatos, três Taças de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira.

A caminhada de Manafá no FC Porto foi travada por uma grave lesão na temporada passada. O defesa regressou já esta época e fez apenas 10 partidas na equipa principal.