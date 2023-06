Queiroz dá asas a Taremi para voar. "Tem ainda cinco ou seis anos para jogar a bom nível"

Carlos Queiroz considera que Mehdi Taremi tem "asas" para "voar" mais cinco ou seis anos no futebol de alto rendimento.

Aos 30 anos, e quase a completar 31, o avançado iraniano do FC Porto, melhor marcador da última Liga, é um dos alvos do AC Milan para este mercado de transferências.

Conhecedor de Taremi desde "tenra idade" e tendo orientado o jogador na seleção do Irão, o atual selecionador do Qatar concorda que estamos perante um atleta difícil de segurar no Dragão.

"Penso isso desde o princípio , quando fiz um esforço enorme - como treinador dele no Irão – para lhe abrir a oportunidade de uma carreira internacional. Felizmente isso aconteceu. E é isso o mais importante. Agora as asas são dele e a ele pertencem as decisões de para onde voar e onde pousar", sustenta Queiroz, em entrevista a Bola Branca.

Queiroz orientou a seleção do Irão entre 2011 e 2019, tendo regressado no ano passado para orientar a seleção no Mundial do Qatar. Taremi soma 32 golos em 66 internacionalizações e foi Queiroz quem o estreou na seleção, em 2015.

O experiente treinador português puxa o "filme atrás" e assume-se orgulhoso por ver Taremi ao mais alto nível.

"Tentei colocá-lo em Portugal. Mais do que uma avaliação – porque essa já foi feita há muito tempo – é o meu orgulho pelo sucesso que está a ter. O que para mim não é uma surpresa, já que desde os 19 anos que reconheci nele um potencial enorme. Desejo que continue na senda dos sucessos, sabendo que, de uma maneira ou de outra, fiz parte da sua vida no campo profissional e também nos afetos e na amizade", afirma o técnico luso, de 70 anos.