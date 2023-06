Taremi está nas listas de desejos de AC Milan e Fenerbahçe

Mehdi Taremi interessa a AC Milan, de Itália, e Fenerbahçe, da Turquia. O avançado iraniano termina contrato com o FC Porto na próxima época.

Segundo o jornal italiano "Gazzetta dello Sport", o Milan olha com agrado para a situação contratual do ponta de lança, de 30 anos, que esta temporada marcou 31 golos e fez 12 assistências em 51 jogos.

Taremi tem cláusula de rescisão de 60 milhões de euros e o portal "Transfermarkt" avalia-o em 20 milhões. No entanto, de acordo com o jornalista turco Ekrem Konur, os italianos preparam uma proposta de dez milhões de euros, para abrir as negociações com o FC Porto.

O portal turco "Enganche Sports" revela que Tarmei é um desejo antigo do Fenerbahçe, que planeia entrar em contacto com o FC Porto. Já no início da época, em julho de 2022, a CNN turca noticiou que o clube de Istambul, então treinado por Jorge Jesus, tinha formalizado uma proposta.

Mehdi Taremi chegou a Portugal pela porta do Rio Ave, em 2019/20, depois de ter brilhado no Irão (Shahin Bushehr, Iranjavan e Persepolis FC) e no Qatar (Al-Gharafa). Bastou uma época em Vila do Conde para aguçar o interesse do FC Porto, que pagou cerca de 4,7 milhões de euros para o contratar. O internacional iraniano pagou com números: 80 golos e 49 assistências em 147 jogos, nas três épocas ao serviço dos dragões.

Esta temporada, Taremi sagrou-se melhor marcador do campeonato, com 22 golos (mais sete assistências) apontados em 31 jornadas.