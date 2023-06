Gabriel Veron: "Jogando de igual para igual, somos melhores que o Benfica"

Gabriel Veron concorda com Sérgio Conceição e afirma que "jogando com o Benfica de igual para igual", o FC Porto é melhor. De partida para férias, o extremo brasileiro lamenta que os dragões não tenham conseguido revalidar o título e justifica o insucesso com as prestações frente a equipas menos cotadas.

"Ficámos a dois pontos, mas sabemos que, jogando com o Benfica de igual para igual, somos melhores, e com o Braga e Sporting. Frente às equipas inferiores, com todo o respeito, não conseguimos mostrar o que realmente somos e isso prejudicou-nos", afirma o antigo jogador do Palmeiras, aos jornalistas, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, antes de embarcar para o Brasil.

"A equipa do FC Porto é a melhor que há, Infelizmente, não ganhámos o campeonato, que era o nosso maior objetivo, mas fizemos uma grande época. Na próxima, vamos entrar mais fortes, mais firmes e mostrar o nosso verdadeiro valor", prevê.



Veron, de 20 anos, foi uma das contratações sonantes do FC Porto para a última época, mas acabou por não ter a influência que desejava. Utilizado em 27 jogos, foi titular apenas em seis ocasiões.

Limitado por algumas lesões, o avançado espera ter uma época com menos problemas em 2023/24. e com melhor aproveitamento das oportunidades.

"Tive algumas oportunidades, que acho que consegui aproveitar bem. Contudo, espero que, na próxima temporada, possa estar ainda mais forte, mais firme para poder aproveitar melhor", diz o jogador.

Considerando que este primeiro ano foi de "aprendizagem e adaptação", Veron diz que, tudo somado, "foi muito bom". "Vencemos três títulos em quatro .Espero que na próxima época tenhamos mais vitórias", deseja.

Gabriel Veron, de 20 anos, fez 26 jogos, marcou um golo e fez quatro assistências pelo FC Porto. O extremo foi contratado ao Palmeiras, há um ano, por 10 milhões de euros.