Taremi chamado pelo Irão para a Taça das Nações CAFA

Mehdi Taremi integra os convocados do Irão para a estreia da Taça das Nações CAFA, disputada pelas seleções da Ásia Central, de 10 a 20 de junho, entre Quirguistão e Uzbequistão.

O ponta de lança do FC Porto, que soma 32 golos em 66 internacionalizações, acompanha Alireza Beiranvand (ex-Boavista), Payam Niazmand (ex-Portimonense) ou Mohammad Mohebi (ex-Santa Clara), todos com passagens prévias por Portugal, entre os eleitos de Amir Ghalenoei.

O Irão enfrenta o Afeganistão, no dia 13, e o Quirguistão, a 16, sempre em Bishkek, a contar para as segunda e terceira rondas do Grupo B da edição inaugural do torneio. A final realiza-se no dia 20, em Tashkent.