Lazio interessada em Marko Grujic

A Lazio de Roma tem Marko Grujic numa lista de potenciais sucessores de Milinkovic-Savic, de saída do clube italiano. De acordo com o jornal "Corriere dello Sport", a Lazio ter-se-á informado sobre as exigências do FC Porto, no que diz respeito ao médio sérvio, de 27 anos, com contrato até 2026.

Grujic cumpriu a terceira época no FC Porto, depois de ter sido contratado ao Liverpool. Esta temporada, fez 39 jogos, marcou um golo e fez uma assistências.

Além de Grujic, o "Corriere dello Sport" coloca Gedson Fernandes (Besiktas), Turam (Nice) e Daniel Boloca, do Frosinone, como jogadores na "shorlits" da Lazio.

Milinkovic-Savic é já uma figura histórica da Lazio, vice-campeã de Itália. O sérvio, de 28 anos, está há oito épocas no clube. O Liverpool surge como um dos interessados no jogador que termina contrato em 2024.