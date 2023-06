António Ribeiro promovido à equipa B do FC Porto

O FC Porto anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com António Ribeiro, central de 19 anos, que vai integrar o plantel da equipa B, na próxima temporada.

O maiato, de 19 anos, foi um dos jogadores mais utilizados nos juniores, esta temporada, com 43 jogos. O FC Porto informa sobre a renovação do contrato, mas não revela a sua duração, sendo certo que para António Ribeiro o próximo passo, de entrada no futebol profissional, "é um desafio muito importante".

"É o passo que tenho de dar, estrear-me no futebol profissional. Sinto-me preparado, pois foi para isto que trabalhei na formação do FC Porto", diz o jogador, citado pelos dragões.



O central, capitão dos sub-19 que tem Pepe como referência e "maior ídolo", espera que o seu caminho no clube não fique por aqui e manifesta a esperança de "chegar à equipa principal". "Esse é o meu grande sonho", declara.

António Ribeiro é promovido à equipa, onde esta época jogaram, com maior regularidade, João Marcelo e Zé Pedro.