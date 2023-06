Rui Almeida. Bassette é uma "jovem promessa com grande margem de progressão"

Norman Bassette é ainda um "projeto" de jogador. Rui Almeida, que treinava o Caen com Bassette nas camadas jovens do clube e, mais tarde, cruzou-se com o belga já como técnico do Niort, na 2ª Liga francesa, analisa em Bola Branca o avançado de 18 anos que está a ser associado ao FC Porto.

"É uma jovem promessa. O Caen sempre teve bons jovens valores e numa liga supercompetitiva conseguiu impor-se. Tem tudo para se afirmar ao mais alto nível. E isso até pode suceder a breve termo", antevê o treinador português, que aponta algumas das características de Bassette.



"Sai bem numa primeira linha de marcação e é forte nos cruzamentos. Mas estamos a falar em poucos jogos na 2ª Liga francesa, note-se, embora tenha uma margem de progressão grande para a sua juventude", acrescenta.

O internacional jovem belga do Caen, segundo alguma imprensa em França, poderá ser recrutado pelos dragões para ser emprestado e, assim, ganhar minutos e experiência. Rui Almeida concorda com esta 'fórmula'.

"Ser emprestado a um clube da 1ª Liga de Portugal, hipoteticamente, e dependendo da sua evolução, poderá ter sucesso", finaliza.