Cláudio Ramos está apto para "grandes feitos"

Se Diogo Costa for a solução para equilibrar as contas do FC Porto, não há que recear. Cláudio Ramos está apto para assumir o desafio da titularidade.

A opinião é de Paulo Cadete, antigo treinador de guarda-redes do Tondela, quando Cláudio Ramos se assumiu como uma das figuras da I Liga entre os postes.

Em declarações a Bola Branca, Cláudio Ramos está apto para o desafio da titularidade, ainda que o Porto possa ir ao mercado completar o quadro de guarda-redes.

“Obviamente que com a saída de Diogo Costa o FC Porto terá, na minha visão, que ir buscar um guarda-redes, mas penso que o Cláudio Ramos pode estar à altura. É um desafio grande para ele e o corolário da aposta que o Porto fez e a visão que teve no Cláudio Ramos. Penso que ele está preparado para esses grandes desafios, incluindo os internacionais”, declara Paulo Cadete.

Cláudio Ramos foi o guarda-redes do FC Porto na final da Taça de Portugal, ganha ao Braga, por 2-0.

O guarda-redes de 31 anos já tinha sido titular esta época na conquista da Taça da Liga diante do Sporting, numa final em que também não sofreu qualquer golo.

Cláudio Ramos sofreu cinco golos em 14 jogos esta época. No campeonato apenas foi titular na vitória (1-0) sobre o Portimonense, no Estádio do Dragã, por lesão de Diogo Costa. Paulo Cadete acredita que a titularidade na baliza fará subir ainda mais os níveis de confiança de Cláudio Ramos.

“Claro que sim. Ele está preparado e tem a contribuição dos companheiros de equipa que lhe dão essa confiança; está na idade certa para contribuir para grandes feitos. Penso que trabalhou para isso e é merecedor. Sempre que foi chamado, foi competente. A exigência do FC Porto é enorme. Penso que ele esteve á altura dessa exigência e que está preparado para melhor” conclui.