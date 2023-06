Uribe admite que "as possibilidades de ficar no FC Porto eram poucas"

Matheus Uribe admite que dificilmente teria ficado no FC Porto, face à atrativa oferta do Al Sadd para o levar após terminar contrato.

O clube do Qatar oficializou, na segunda-feira, a contratação do médio internacional colombiano, de 32 anos, que deixa o Dragão em final de contrato. Em declarações aos jornalistas no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, esta terça-feira, à partida para a nova casa, Uribe assume que o que o Al Sadd lhe ofereceu era muito difícil de rejeitar.

"Só tenho palavras de agradecimento ao presidente [Pinto da Costa], ao Porto, que estiveram sempre abertos comigo para tudo. As possibilidades de ficar eram poucas. São decisões que temos de tomar. Há prioridades na vida. Mas estou contente e agradecido com o clube, o presidente, o mister, e toda a gente que sempre me apoiou", salienta.



Uribe sai "contente" com o trabalho que fez ao longo de quatro épocas, embora sinta que algo ficou por fazer: "Queria muito ganhar um torneio internacional com o FC Porto. É um grande clube e merece."

"Com a quantidade de jogadores excecionais que temos, podíamos ter conseguido um título internacional. Este ano não conseguimos a Liga, portanto não foi um ano perfeito. Mas cumprimos muitos objetivos, três taças em quatro possíveis. É um balanço muito positivo", vinca.

O médio garante que se entregou "sempre ao máximo" e destaca que, agora, "é uma oportunidade nova para mostrar que o Matheus Uribe continua em forma". No Dragão, ficam jovens jogadores com muito talento, garante: "João Mário, Gonçalo Borges, Diogo Costa, Bernardo Folha vão dar muito que falar e vão dar muito ao FC Porto."

Matheus Uribe esteve quatro épocas no FC Porto e foi sempre um peça importante para Sérgio Conceição. Apontou 15 golos em 176 jogos pelos azuis e brancos. Venceu sete títulos nos dragões: dois campeonatos, três Taças de Portugal e duas Supertaças Cândido de Oliveira.