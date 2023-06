Saída de Conceição do Porto? “Tem o direito de agarrar uma grande oportunidade”

José Guilherme Aguiar, antigo vice-presidente do FC Porto, considera que Sérgio Conceição “tem todo o direito de aproveitar e agarrar as grandes oportunidades” que surjam na carreira, numa altura em que surge o interesse de Nápoles e Juventus no técnico portista.

Treinador assume que poderá ter interessados no me(...)

Para o antigo vice-presidente do emblema azul e branco, é “claro que Pinto da Costa preferia que Sérgio Conceição não saísse”, mas o presidente “é um dirigente com um grau de experiência notável” e sabe que “há treinadores com contrato que saíram”.

“Sérgio Conceição é alguém que, na sua carreira desportiva, também demonstrou uma grande ambição. Não teve problemas em sair do FC Porto para ir jogar para Itália. É um homem do futebol europeu”, explica.

Taças dão “nota positiva” à época

José Guilherme Aguiar faz um “balanço muito positivo” da temporada azul e branca. Com as conquistas da Taça de Portugal, Taça da Liga e Supertaça, somando ao segundo lugar do campeonato, o antigo dirigente está satisfeito com os resultados.

“Acho que a época foi extremamente positiva. O segundo lugar no campeonato, até pelo apuramento direto para a Liga dos Campeões, não pode ser considerado uma derrota. Acho que tem tudo para considerar esta uma época positiva”, conclui, em entrevista à Renascença.