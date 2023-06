SAD do FC Porto encaixa 55 milhões com o empréstimo obrigacionista

A SAD do FC Porto encaixou o total dos 55 milhões de euros do empréstimo obrigacionista. O anúncio foi feito, esta segunda-feira, na Euronext, na cidade do Porto.

A procura excedeu a oferta e o empréstimo recebeu um total de procura a ultrapassar os 75 milhões de euros. Os dragões tinham aumentado o valor do empréstimo de 40 para 55 milhões no fim de maio.

Ao todo, 3758 investidores subscreveram ao empréstimo obrigacionista. O reembolso arranca a 7 de dezembro.

"Esta 12.ª emissão do FC Porto foi um sucesso, como todas as anteriores. Temos longa experiência de lançamento de ofertas de financiamento aos pequenos investidores, que responderam mais uma vez a este nosso apelo para financiarem o FC Porto", disse Fernando Gomes, vice-presidente do clube com a pasta das finanças.

Apesar do encaixe, Fernando Gomes diz que o FC Porto continuia obrigado a "vender ativos até 30 de junho", de forma a ainda entrarem na contabilidade da época que agora termina.