O apelo de Pinto da Costa: "Sérgio, vamos continuar juntos"

"Quero que todos os que estejam no FC Porto tenham uma vida feliz e consigam todos os seus objetivos. Mas tudo tem o seu tempo. Sérgio, vamos continuar juntos, vamos continuar a ganhar, vamos continuar a ter jogadores que te querem muito, que acreditam em ti", diz o dirigente, diretamente a Sérgio Conceição, no Museu do FC Porto, durante a cerimónia da entrega do troféu de vencedor da Taça de Portugal, conquistado no domingo.

Pinto da Costa lança novo apelo a Sérgio Conceição para que continue no FC Porto. O treinador tem mais um ano de contrato, mas já confirmou abordagens e o seu futuro ficará definido depois de uma conversa com o presidente portista.

Planeando o futuro com o atual treinador, Pinto da Costa celebra as conquistas, com o desejo de as repetir: "Estas três taças magníficas [Taça de Portugal, Supertaça e Taça da Liga] são do passado até ontem. Hoje começa o futuro e na próxima época temos de estar várias vezes a entregar taças neste museu".

Num balanço da época, em que o FC Porto não conseguiu revalidar o título, Pinto da Costa define o ano como "realmente brilhante". "Vencemos três dos quatro títulos nacionais em disputa. É realmente brilhante. Porque apostamos sempre no máximo, não sendo tudo o que queríamos. Mas podem todos ter a consciência de que foi uma época feliz, de vitória, que ficará marcada na história do FC Porto e na vossa história do futebol", remata.