"Época positiva" do Porto, mas é no próximo ano que Namaso espera "explodir"

Sete golos, duas assistências, 36 jogos é o resumo da primeira época a tempo inteiro de Danny Namaso Loader. Uma época positiva para o avançado inglês, que, no entanto, espera que o próximo ano seja o da verdadeira explosão.

"Penso que foi a minha melhor época, mas espero que o próximo ano seja muito melhor. Este ano aprendi muito e, por isso, foi a minha melhor época. Espero explodir, ainda mais, na próxima", diz Namaso, em declarações à Renascença, após a conquista da Taça de Portugal, o terceiro título do FC Porto, esta temporada.



"É a melhor forma de terminarmos a época. Sinto que foi um bom ano para nós, com três títulos, apesar estarmos desiludidos por não termos sido campeões. Sinto que foi um ano positivo, ainda que o nosso principal objetivo seja o campeonato. Mas três títulos não é mau e na próxima época vamos atacar o título", aponta.

Namaso espera que seja, de novo, sob o comando deSérgio Conceição, cujo futuro ainda está por definir, até porque o treinador, explica o jogador, "teve um grande impacto" na sua evolução.

"É um treinador fantástico e aprendi muito com ele, durante este ano (...) Espero que continue", deseja. Sérgio Conceição tem mais um ano de contrato com o FC Porto, mas confirmou abordagens e revelou que terá conversa com Pinto da Costa sobre o tema.

Premier League? Namaso quer o Porto

Com contrato até 2025, Namaso cumpre a terceira época no FC Porto e aos 22 anos é um dos ingleses em destaque, a jogar fora do Reino Unido. Campeão do mundo de sub-17 em 2017, o avançado formado no Reading já foi associado a interesse de clubes britânicos, mesmo quando era opção apenas da equipa B.

O jogador reconhece que "a Premier League tem os melhores clubes do mundo", mas sublinha que está "totalmente concentrado no Porto e na próxima época". "Espero que seja melhor do que esta - apesar de termos tido um bom ano -, mas no próximo ano espero que o Porto seja campeão", reforça, renovando compromisso.