Uma final da Taça de Portugal para abrilhantar a época de FC Porto ou Braga

Os minhotos querem coroar a época histórica - recorde de pontos (78), vitórias (25) e golos (75) no campeonato -, além do apuramento para a Liga dos Campeões, à frente do Sporting, com um troféu.

Foram disputadas quatro finais da Taça de Portugal entre ambos, até hoje: o Porto tem vantagem, com duas vitórias, em 1976/77 e 1997/98, mas a última, em 2015/16, caiu para o lado do Braga.

Ou seja, muitas contas em jogo, no Jamor, entre os dois vencedores das últimas três edições do segundo mais importante troféu nacional.

O capitão Pepe, que acompanhou o treinador na sala de imprensa do Estádio Nacional, afinou pelo mesmo diapasão. O central, de 40 anos, pode vencer a quarta Taça da carreira, mas frisou que "é como disputar a primeira , com aquele nervosismo que é bom, que nos faz estar alerta".

O capitão, Ricardo Horta, fintou as questões sobre o futuro para se focar no facto de que "o Braga tem poucas taças e quer conquistar mais uma".

O Braga tem menos títulos e menos Taças de Portugal que o FC Porto, e terminou atrás dos dragões no campeonato, no entanto, o treinador, Artur Jorge, não entrega o favoritismo ao rival .

Sérgio Conceição não poderá contar com os lesionados João Mário e Fernando Andrade, que não treinaram na véspera da final. Já Artur Jorge recebeu uma boa notícia: as recuperações de Vítor Tormena e de Cristian Borja; Sequeira continua de fora, no entanto.

A final da Taça de Portugal, entre FC Porto e Sporting de Braga, está marcada para as 17h15, no Estádio Nacional, no Jamor. Terá emissão especial Bola Branca, com equipa reforçada: som de José Luís Moreira, reportagem de Sílvio Vieira e Rui Viegas, comentários de José Nuno Azevedo, além da análise do videoárbitro da Renascença, Paulo Pereira, ao intervalo e após o apito final, e relato de Luís Aresta.

A emissão tem início às 16h30. O último jogo oficial da época tem relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.