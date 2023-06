Pinto da Costa confirma futuro de Conceição. "Eu sou o presidente, ele é o treinador"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, conta com Sérgio Conceição na próxima época. Para o dirigente, "nem sequer é assunto".

"Ele vai falar comigo, se calhar até falamos hoje ainda. Ele sabe o futuro como eu sei o futuro. Eu sou o presidente, ele é o treinador. Não é a minha vontade, esse é o futuro. Porquê que acha que não é? Se eu tenho o compromisso de mais um ano, que vou cumprir, e ele tem mais um ano, tem que o cumprir, qual é a dúvida?", questiona, à RTP.

Questionado sobre o interesse de "tubarões" no treinador do Porto, Pinto da Costa explica que "os tubarões andam no mar e Conceição não é marinheiro".

"Não faz sentido pedir a um indivíduo para continuar que tem contrato, para mim não é um assunto", diz, sobre os pedidos dos adeptos para a continuidade do técnico.

Pinto da Costa faz o balanço de uma "época boa, sem ser brilhante".

"Não podemos dizer que é uma má época. Excecional é quando ganhamos tudo. Há outros que não ganharam nada e acham que foi uma boa época. Em relação a isso, foi excelente", dispara.

Sobre o plantel, Pinto da Costa já não tem tantas certezas sobre continuidades: "Quando há cláusulas, não podemos garantir que este ou aquele ficam. Se o jogador quiser sair e pagarem a cláusula sem um euro a menos, qualquer um pode sair. É fácil sairem, desde que paguem a cláusula".



Saída de Uribe confirmada

No entanto, uma saída é já confirmada por Pinto da Costa.

"O Uribe sai, tem um contrato fabuloso na Arábia Saudita, não havia a possibilidade de manter. São números que o futebol português não comporta. Tenho muita pena, é um grande jogador e foi exemplar, o que o levou a manter a confiança até ao fim", explica.