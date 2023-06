Sérgio Conceição: "Amanhã é como se fosse o primeiro título para nós"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, quer vencer o terceiro título da época em quatro possíveis. O técnico garante que os dragões prepararam o jogo da mesma maneira, depois de perderem o título no último domingo para as águias.

"Podemos acabar a época com três título dos quatros nacionais. Isso é que importa. Fizemos uma semana boa semana de trabalho, sempre dentro da mesma forma, não com vontade a mais, porque isso esteve sempre presente ao longo da época e nesta prova, desde o jogo com o Anadia até ao de amanhã. A nossa forma de estar foi sempre o mesmo", disse, em conferência de imprensa.

O técnico ignora as previsões de um jogo mais difícil do que a final da época passada, frente ao Tondela, recordando o percurso desta temporada: "No campo teórico, quando pensavamos que jogos poderiam ser mais acessíveis, não foram, e nos jogos mais complicados demos uma excelente resposta. Depende do que fizermos amanha".

"Sabemos o que fazer para tirar vantagem. Não só a estratégia vai ser importante, mas também o estado emocional. Não é quem tem mais ou menos títulos que tem mais ambição. Amanhã é como se fosse o primeiro título para nós", atira.

Conceição, que chegou a disputar uma final da Taça de Portugal pelo Braga, concorda com Artur Jorge e divide favoritismo.

"Estive a ver a conferência do meu colega e não me pareceu que tivessem menos responsabilidade. Ele disse que é 50-50 e é verdade que a distância hoje é menor do que há muitos anos. É um treinador que bateu todos os recordes. Esperam-nos dificuldades, fizeram um excelente campeonato. O nosso foi muito bom, não excelente porque isso seria ganhar o mesmo", atira.



O técnico dos dragões sempre assumiu um gosto especial pela Taça de Portugal e tenta descrever a sensação de jogar a final.

"É um jogo que eu gosto muito. É a minha sexta final, já tenho alguns anos disto, mas continuo a sentir o nervoso miudinho, o entrar neste estádio à tarde é sempre uma emoção grande", termina.

Questionado sobre a provocação de David Neres a Otávio nos festejos do título, Conceição garante que a situação não afetou o plantel, sem se alongar sobre o tema.

O Sporting de Braga-FC Porto arranca este domingo, às 17h15, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.