Pepe: "Estamos unidos para conseguirmos conquistar a Taça"

Pepe, capitão de equipa do FC Porto, promete um grupo unido para vencer o Sporting de Braga e conquistar a Taça de Portugal.

"O grupo está bem, trabalhamos muito bem esta semana, com o foco total de podermos conquistar mais uma final para nós. Estamos unidos para conseguirmos esse objetivo", disse, em conferência de imprensa.

O central de 40 anos pode vencer a sua quarta Taça de Portugal, mas garante que é "como se fosse a primeira".

"Muitas vezes digo que sou um privilegiado, levantar todos os dias e treinar no Olival. Para mim é como disputar a primeira, faz-me sentir aquele nervosismo que é bom, faz-nos estar alerta. Quero ajudar os meus companheiros", acrescenta.

Pepe voltou a sublinhar elogios públicos a Sérgio Conceição, que considera o melhor treinador com quem já trabalhou.

"Eu digo que o mister é um excelente treinador, com todo o respeito com todos os que eu já tive, assim como o Fernando Santos, mas para mim, foi o melhor treinador que eu já apanhei na minha carreira porque faz com que eu hoje, com 40 anos, possa sentir a paixão de jogar futebol e competir com os meus companheiros. Faz com que eu seja melhor todos os dias", termina.