Com o olhar na Taça de Portugal, Sérgio indiferente ao interesse italiano

Sérgio Conceição garante que consegue ficar indiferente ao interesse de clubes italianos na sua contratação. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Braga, para a final da Taça de Portugal, o técnico do FC Porto foi confrontado com o interesse do Nápoles.

"Se consigo ficar indiferente? Consigo", disse, de forma direta.

A imprensa italiana coloca Sérgio Conceição como um dos principais candidatos a substituir Luciano Spalletti, que deixou o clube depois de conquistar a Serie A. Thiago Mota, do Bolonha, e Vincenzo Italiano, da Fiorentina, são outros treinadores apontados ao cargo.

O treinador dos dragões esteve na órbita de interesses do clube italiano há dois anos, no verão de 2021, mas acabou por renovar contrato com o FC Porto.



Na altura, o Nápoles falhou o apuramento para a Champions e isso foi um dos principais fatores que levou Sérgio Conceição a recusar essa possibilidade e renovar com os dragões. No entanto, o Nápoles entra na próxima época como cabeça de série na fase de grupos da prova e como campeão em título na Serie A.

Sérgio Conceição, de 48 anos, está na sexta temporada ao serviço do FC Porto. Apesar de ter falhado o título de campeão, os dragões venceram a Supertaça e a Taça da Liga e podem ainda levantar a Taça de Portugal, no próximo domingo.