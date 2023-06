Se Sérgio Conceição sair do Porto, "os jogadores ficarão afetados"

Beto considera que uma eventual saída de Sérgio Conceição do comando técnico do FC Porto teria impacto forte no plantel. O treinador tem mais um ano de contrato, mas como tem acontecido, sucessivamente, nos últimos tempos, volta a ver o seu nome associado a interesse de grandes clubes, sobretudo italianos.

”O caso do Sérgio Conceição é muito particular porque nestes últimos anos tem sido uma imagem muito forte do FC Porto. Como treinador está a fazer um trabalho excecional. Criou uma relação muito especial com os jogadores, com a sua cumplicidade e a sua exigência. No caso de uma saída claro que os jogadores vão ficar afetados, até porque são muitos e os laços são muito fortes", afirma o antigo guarda-redes do FC Porto, em entrevista à Renascença.



O Nápoles, campeão italiano, dispensou Spalleti e Sérgio Conceição foi, de imediato, colocado na rota da sucessão. Sérgio Conceição, de 48 anos, tem contrato com o Porto até 2024. Três vezes campeão, em seis épocas, o treinador jogará pela terceira Taça de Portugal no domingo, frente ao Sporting de Braga. O jogo é às 17h15, no Estádio Nacional, em Oeiras. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.