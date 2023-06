​Beto: “FC Porto quer compensar o campeonato perdido”

"Sporting de Braga cumpriu praticamente todos os objetivos, terá feito até mais do que esperava ao ficar à frente do Sporting. O FC Porto ficou algo desiludido com o desfecho do campeonato porque tinha uma alguma esperança em alcançar o título de campeão nacional, mas esta é uma final, onde só interessa a vitória. São duas equipas com um futebol completamente diferente e acredito que o FC Porto quer, de alguma forma, compensar a perda do título de campeão nacional com a conquista da Taça de Portugal”, avalia Beto, em entrevista à Renascença .

Beto, que venceu duas edições da Taça de Portugal, ambas ao serviço do FC Porto, realça a importância “para os jogadores de um jogo com este ambiente”.

O Sporting de Braga procura o seu quarto troféu para fechar uma época onde “conseguiu competir 'à séria' com os chamados clubes grandes".

"Marcou uma posição nos duelos com os grandes, com exceção do Sporting. No caso de uma vitória na final da Taça de Portugal frente ao FC Porto o Sporting de Braga cimenta o crescimento e amadurecimento do projeto de António Salvador. Fico muito satisfeito com esta afirmação do Sporting de Braga que permite dizer que no futebol português estamos cada vez mais perante uma luta a quatro”, diz o guarda-redes de 41 anos.

Beto esteve duas épocas no FC Porto, entre 2009 e 2011, e foi jogador do Sporting de Braga em 2012/13, antes de se transferir para o Sevilha.

A final da Taça de Portugal está marcada para domingo, às 17h15, no Estádio Nacional, em Oeiras. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.