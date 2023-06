Porto derrota Benfica e força a "negra" no hóquei em patins

O FC Porto fez o 2-2 nas meias-finais do "play-off" do campeonato de hóquei em patins, frente ao Benfica, e forçou o quinto jogo, ao vencer o rival, esta quinta-feira, no Dragão Caixa, por 5-2.

Com o presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa, a assistir ao jogo, marcaram pelos dragões Carlo Di Benedetto (bis), Rafa Costa, Gonçalo Alves e Telmo Pinto. Pablo Álvarez e Gonçalo Pinto fizeram os golos das águias.

Cumpridos quatro jogos, e mantendo-se o empate, no próximo jogo não há volta a dar: quem vencer seguirá para a final, onde espera o Sporting, que eliminou o Óquei de Barcelos em quatro jogos.

A "negra" está marcada para domingo, na Luz, às 15h00.