Pedro Guerra condenado por difamação a FC Porto e Pinto da Costa

O comentador desportivo Pedro Guerra foi condenado pelo Tribunal do Bolhão, no Porto, esta quinta-feira, por difamação e ofensa ao presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa, e à SAD do FC Porto, entre outros.

Guerra terá de pagar 5.000 euros à SAD portista, mais três mil a Pinto da Costa e outros três mil ao diretor desportivo dos dragões, Luís Gonçalves. Também foi imposta ao comentador afeto ao Benfica, e antigo diretor de conteúdos da BTV, uma multa de 2.560 euros resultante do processo.

No total, Pedro Guerra terá de desembolsar 13.560 euros.



Em causa estão declarações de Pedro Guerra num programa televisivo, em 2018. O comentador de futebol afirmou que a substituição de um árbitro num jogo do FC Porto frente ao Belenenses, na temporada 2018/19, ocorrera por interferência direta dos portistas. O árbitro em causa fora substituído devido à morte de um familiar próximo.

A defesa de Pedro Guerra já comunicou que vai recorrer da sentença.