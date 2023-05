Francisco J. Marques suspenso por 45 dias por críticas à arbitragem

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) suspendeu o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, por 45 dias, por críticas à arbitragem, esta quarta-feira.

Em causa estão "declarações proferidas sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem, ou eventual violação de deveres gerais". Marques também foi multado em 7.650 euros.

Segundo o "Maisfutebol", o castigo refere-se a declarações do diretor de comunicação portista sobre a arbitragem do Benfica-FC Porto da 27.ª jornada do campeonato, que os dragões venceram, na Luz, por 2-1.