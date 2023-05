FC Porto eleva empréstimo obrigacionista para 55 milhões

O FC Porto aumentou o montante do novo empréstimo obrigacionista de 40 para 55 milhões de euros (ME), segundo a adenda ao prospeto comunicada esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em comunicado publicado no seu site oficial, os dragões indicam que decidiram “aumentar o número máximo de obrigações para até 11.000.000” e, dessa forma, ampliar “para até 55 ME” o valor da operação financeira inerente ao período entre 2023 e 2026.

Esse montante global inicial podia ser incrementado até esta quarta-feira, por opção da SAD do atual vice-campeão nacional, numa fase em que o período de subscrição destinado ao público em geral, que começou a 22 de maio, se vai estender até às 15h00 do próximo sábado.

O FC Porto divulgou a 16 de maio a emissão do 12.º empréstimo obrigacionista da sua história, fixando um preço de subscrição por obrigação de cinco euros, um investimento mínimo de 2.500 euros, correspondente a 500 obrigações, e uma taxa de juro de 6,25%.

Nas ofertas de trocas, cada obrigação inerente à emissão de 2021-2023 - que tem o seu reembolso previsto para 26 de novembro – vale como contrapartida uma obrigação com valor nominal de cinco euros e um prémio em numerário de 0,05 euros na de 2023-2026.