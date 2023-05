Se Sérgio Conceição quiser o Nápoles, "o FC Porto não lhe poderá fechar as portas"

O antigo dirigente Paulo Teixeira defende que o FC Porto não deve impedir Sérgio Conceição de rumar ao Nápoles, se o treinador quiser.

Segundo o jornalista e especialista no mercado de transferências Gianluca Di Marzio, Sérgio está de regresso ao radar do Nápoles, como já aconteceu há dois anos, para suceder a Luciano Spalletti. A diferença é que, agora, os napolitanos apresentam-se como campeões de Itália e têm como argumento convincente a presença na Liga dos Campeões.

Em declarações à Renascença, Paulo Teixeira afirma que Sérgio Conceição "é um excelente ativo do FC Porto", contudo, tem legitimidade para seguir outros sonhos. Se quiser sair, o clube deve deixá-lo.

"Como ativo que é e com as grandes alegrias que nos deu quando não havia ovos para fazer omeletes, Sérgio Conceição merece tudo aquilo que possa achar melhor para ele. Se, eventualmente, ele receber uma proposta que o vai realizar ainda mais profissionalmente, sabendo do gosto e daquilo que ele fez pelo FC Porto, como jogador e como treinador, e nos últimos anos foi mais do que evidente, não se deve prender."

"Estará nas mãos dele decidir e o FC Porto não lhe poderá fechar as portas a essa carreira internacional, que é mais que justa para um treinador que muito fez pelo nosso clube", diz o antigo dirigente.

"Não vale a pena ter pessoas contrariadas"

Sérgio Conceição tem mais um ano de contrato com o Porto, mas esse não é um fator decisivo para a continuidade, defende Paulo Teixeira.

O antigo dirigente acredita que qualquer decisão que Sérgio Conceição tome "será em sintonia" com a SAD do FC Porto. Sublinha que, tal como com os jogadores, "não vale a pena ter pessoas contrariadas nas instituições", apesar de acreditar que "não é o caso" com o treinador.

Luciano Spalletti, que deu o primeiro título de campeão italiano ao Nápoles em 33 anos, confirmou a saída do Nápoles. O clube procura sucessor e, segundo Di Marzio, está disposto a pagar seis milhões de euros a Sérgio Conceição. Thiago Mota, do Bolonha, e Vincenzo Italiano, da Fiorentina, são outros treinadores apontados ao cargo.

Sérgio Conceição, de 48 anos, está na sexta época no FC Porto. Apesar de terem falhado o título de campeão, os dragões venceram a Supertaça e a Taça da Liga e podem ainda levantar a Taça de Portugal. No Dragão, o terinador já levantou nove troféus: três campeonatos, duas Taças de Portugal, três Supertaças e a primeira Taça da Liga da história do clube.