Queixa do Porto contra David Neres "é ridícula e uma anedota"

O antigo vice-presidente do Benfica, José Manuel Antunes, considera que a queixa do FC Porto contra David Neres "é ridícula e uma anedota".

O avançado brasileiro das águias fez uma transmissão em direto durante as celebrações do título do Benfica e identificou Otávio e Pedro Gonçalves, do Sporting. Neres escreveu "chupa" e "chora bebé", para além de ter comentado uma publicação do FC Porto a questionar "onde está o sorrisinho" de Otávio.

O FC Porto avança para uma queixa no Conselho de Disciplina que poderá tirar Neres da Supertaça Cândido de Oliveira. Essa partida poderá até ser contra os dragões, caso o Porto vença a Taça de Portugal.

Semelhante caso aconteceu na temporada passada, quando Diogo Costa, Fábio Cardoso, Otávio e Manafá foram suspensos por um jogo por cânticos insultuosos ao Benfica. Todos falharam o jogo com o Tondela no início da época.

O antigo vice-presidente do Benfica tem a convicção que a queixa "não vai dar em nada" e é "absolutamente ridícula".

"Todos sabem quem ofende e tem isso como maneira de ser e de estar. É o Porto. São décadas assim, não é recente. É caricato e não vai dar em nada. Nem sequer foi ofensivo como no ano passado, quando ofenderam a honra das mães dos benfiquistas e de jogadores da seleção. É lamentável e uma anedota", considera, em declarações a Bola Branca.