Sérgio Conceição e o título: "Sim, acredito"

O FC Porto vai acreditar até ao fim na possibilidade de revalidar o título de campeão nacional, mesmo não dependendo de si para alcançar esse objetivo. O contexto não é favorável, mas Sérgio Conceição espera pelo fim da última jornada para festejar o título ou resignar-se com a perda do troféu. "Sim, acredito [na conquista do título]. Temos de ganhar o nosso jogo e, depois, por volta das 20h00, saberemos quem é o novo campeão. Acredito sempre", afirma o treinador do FC Porto, esta sexta-feira, em conferência de imprensa, no Olival. O FC Porto está obrigado a vencer o Vitória de Guimarães, este sábado, e esperar que o Benfica perca com o Santa Clara. Caso se registe empate na Luz, o Porto terá de vencer o Vitória, por, pelo menos, 11 golos de diferença para ser campeão.

As contas são difíceis de fazer, mas Sérgio Conceição, mais do que pensar no jogo do Benfica, centra-se na dificuldade que terá pela frente no Dragão: "Espero um jogo competitivo, perante uma equipa que vem de quatro vitórias consecutivas. Espero que o Vitória faça jogo dentro do que fez nos últimos jogos". A eventualidade de precisar de muitos golos para fazer diferença para o Benfica não mexe com o plano para o encontro de amanhã. Sérgio Conceição dá prioridade ao equilíbrio da equipa e está, em primeiro lugar, centrado em vencer o jogo. FC Porto bem com os rivais diretos. Falhou em jogos com equipas mais pequenas Numa avaliação sobre o percurso do FC Porto esta época, que trouxe os campeões nacionais até este momento de decisão, o técnico dos dragões admite que faltou consistência à equipa no início da época. Consistência que ganhou, sobretudo, na segunda volta. "Estamos mais maduros, mais espertos", diz o treinador, recordando que houve momentos em que os resultados castigaram a equipa. "Se [o campeonato] fosse entre as quatro equipas da frente, estávamos à frente. Não estivemos tão bem em alguns momentos, com equipas mais pequenas", reconhece, não deixando de responsabilizar, também, as arbitragens por alguns maus resultados obtidos.