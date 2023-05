Laureta: “Vencer um FC Porto sob pressão não é difícil para o Vitória”

Alfredo Laureta, antigo jogador de FC Porto e Vitória de Guimarães, não duvida que uma equipa vimaranense com “cabeça fria” pode “levar de vencido” emblema azul e branco: “não é que seja difícil, nem estou a sonhar”.

“É um jogo chave, importantíssimo, porque pode dar o quinto lugar ao Vitória e o FC Porto ainda tem uma ténue esperança de ser campeão. O Vitória tem de aproveitar as debilidades do Porto, que será a pressão”, diz, a Bola Branca.

Laureta espera uma entrada forte dos azuis e brancos no encontro, no Estádio do Dragão, à procura de “marcar nos minutos iniciais”, mas avisa que o jogo “não será nada fácil”, até pela pressão sobre a equipa de Sérgio Conceição.

“Andei muitos anos lá dentro e sei da pressão que é. Se os jogadores não souberem lidar com essa pressão, vão sentir dificuldades. Por isso é que o Vitória tem tudo a ganhar neste jogo”, sublinha.

Apelo ao “bom senso” nos bancos

Depois de, nos últimos dois jogos em casa, terem ocorrido incidentes entre elementos do banco de suplente do FC Porto e das equipas adversárias, Laureta pede “respeito” e “bom senso” na última jornada do campeonato, para que não repita o cenário visto frente a Famalicão, na Taça de Portugal, e Casa Pia.

“É o mal do futebol. Tem de haver bom-senso, porque é só um jogo de futebol. Temos de respeitar o adversário, porque hoje estamos por cima, mas amanhã podemos estar por baixo. Espero que haja respeito, estou convencido que o banco do Vitória vai estar à altura e vai saber gerir”, conclui, em entrevista à Renascença.

O FC Porto-Vitória SC, da jornada 34 da I Liga, está agendado para o próximo sábado, às 18H00, no Estádio do Dragão. O encontro tem relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.