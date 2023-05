Jorge Costa: "Época do Porto será sempre positiva"

Jorge Costa reconhece as óbvias dificuldades que o FC Porto enfrenta no caminho para a revalidação do título de campeão nacional, mas, apesar disso, espera uma equipa a dar tudo em campo, frente ao Vitória de Guimarães. A missão é muito difícil, mas o Porto "não desiste".

"O Porto tem demonstrado dentro de campo que não desiste, como é apanágio do clube. Mesmo na altura em que o campeonato estava completamente entregue ao ao Benfica, o Porto não desistiu, e foi fazendo o seu trabalho esperando que o seu grande rival fosse pudesse perder pontos. Perdeu alguns, não os suficientes e parte para a última jornada completamente dependente daquilo que o Benfica faça frente ao Santa Clara. Não é uma tarefa fácil", assume o antigo capitão dos dragões, em entrevista à Renascença.

Para ser campeão, o FC Porto precisa que o Benfica seja derrotado pelo Santa Clara e tem de ganhar ao Vitória de Guimarães. Para lá das contas, Jorge Costa adiciona outro fator que eleva o nível de dificuldade para os portistas, que tem a ver com o adversário.

"A tarefa do Porto é mais complicada do que a do Benfica. O Vitória de Guimarães está num bom momento e está a fazer um final de temporada delicioso, é uma equipa moralizada, que também tem os seus objetivos, e que estão bem vivos. O Porto vai ter uma tarefa muito, muito difícil", entende, em comparação com o Benfica, que defronta um adversário já virtualmente despromovido à II Liga.

O Vitória está no 5.º lugar, mas ainda discute a posição com o Arouca, que joga com o Portimonense. O empate no Dragão pode não chegar aos minhotos para segurar o 5.º posto. O Arouca tem vantagem no confronto direto e se pontuar no Algarve obriga o Vitória a ganhar ao Porto para manter o lugar.

Situação desconfortável para os jogadores

O contexto, acrescenta Jorge Costa, é também desfavorável para os portistas, no que diz respeito à concentração com que os jogadores estão no jogo. O antigo central, atual treinador, recorda um episódio que viveu em campo para sustentar o seu ponto de vista.

"Lembro-me de uma temporada [1999/00] em que fomos jogar a Barcelos e o Sporting jogava contra o Salgueiros [na última jornada]. E aconteceu exatamente o contrário daquilo que precisávamos para ser campeões: o Sporting ganhou e nós perdemos. O facto de sabermos que o Sporting já estava a ganhar em Vidal Pinheiro tirou-nos completamente a concentração. Os jogadores têm de estar prevenidos para isso e o Porto terá de pensar em fazer o seu trabalho para vencer. O que vier depois é que poderá ser valorizado", afirma, nestas declarações a Bola Branca.



Apesar de o FC Porto correr o risco de não conquistar o principal objetivo da temporada, Jorge Costa salvaguarda que esta "tem de ser considerada uma época positiva".

O Porto ganhou a Supertaça, a Taça da Liga, pela primeira vez na sua história, e "tem a final da Taça de Portugal".

"Aconteça o que acontecer, o Porto lutou até à última jornada pelo campeonato. Ou é campeão ou tem acesso direto à Liga dos Campeões, o que não é negativo. E tem final da Taça de Portugal, que é mais um título pode ganhar. Portanto, pode ficar com três títulos numa época e com um segundo lugar. É de se tirar o chapéu ao Porto e ao Sérgio Conceição, porque é uma época completamente positiva", conclui.



O FC Porto recebe o Vitória, este sábado, às 18h00. À mesma hora, na Luz, jogam Benfica e Santa Clara. O último ato da I Liga 2022/23 é para acompanhar na íntegra na Renascença e em rr.sapo.pt.