"Quem não soubesse da classificação diria que está aqui o campeão nacional"

Sérgio Conceição torce por uma vitória do Sporting sobre o Benfica, no dérbi de domingo, e, apesar de saber quão difícil estão as contas, considera que o FC Porto tem mostrado que merece ser campeão.

"A nossa esperança é muita, mas sabemos e temos de ser difícil do difícil que é. Obviamente que desejo que o rival que vai na frente [Benfica] não consiga ganhar [no dérbi], mas isso é normal", assume o treinador do FC Porto, em conferência de imprensa, após uma vitória, por 4-2, sobre o Famalicão, que o deixou "muito satisfeito" com os jogadores:

"Estou muito satisfeito com o jogo da equipa. Situação que não é fácil, estamos habituados a estar em primeiro, mas temos de continuar a acreditar até ao fim. O grupo sabe que para representar este clube é preciso algo mais, para conseguirmos ser sempre competitivos. Mais do que a exibição, estou muito contente pela dedicação ao jogo, a ambição e determinação. Quem olhasse para o campeonato e não soubesse como está a classificação diria que está aqui o campeão nacional."

Entrada "fantástica" e os 13 minutos

Sobre o jogo em si, Sérgio destaca a entrada "fantástica, a perceber como sair da pressão do adversário e explorando algumas fragilidades".

"Podíamos estar por três ou quatro golos de diferença aos 20 minutos. Com o jogo controlado com 2-0, faltou-nos ter a bola no campo do adversário, não deixar o adversário sair. Deixámos partir o jogo. Houve o golo do Famalicão, tivemos oportunidade de fazer o 3-1, não fizemos e do nada saiu o penálti para o Famalicão. Ao intervalo, havia pouca coisa a retificar. Era continuar e percebermos o porquê de, por vezes, sofrermos com uma ou outra transição do adversário. Na segunda parte, jogo completamente controlado, fizemos dois golos e tivemos oportunidades para fazer mais. Estou muito satisfeito", assinala à Sport TV.

Sérgio Conceição fez, ainda, questão de parabenizar Fábio Veríssimo pelo tempo de descontos que deu no final do jogo em Famalicão.

"Aplauso para a equipa de arbitragem, que esteve muito bem ao dar 13 minutos de compensação. Devia ser sempre assim", enaltece.