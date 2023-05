Sérgio Conceição: "Estou habituado ao lixo tóxico do futebol português"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, não compreende o processo disciplinar aberto pelo Conselho de Disciplina após os incidentes no jogo com o Casa Pia, no Estádio do Dragão, na última jornada. O técnico portista acredita que o processo foi aberto por culpa de insinuações falsas de comentadores desportivos.

"Abriram o processo pelo que os comentadores dos canais passaram a semana a deduzir que seria o gesto, a insinuar que seria algo. Abriu-se um processo pelo que os comentadores pressupõem. São adeptos do Benfica, Sporting e até do Porto, que precisam de tacho, mas estou habituado ao lixo tóxico do futebol português. Acham que me diminuem", começa por dizer.

O técnico explicou a confusão com Vasco Matos, o adjunto do Casa Pia que também foi alvo de processo disciplinar, e o gesto para o banco.

"Estava a receber uma proposta para um duelo do banco do Casa Pia, o senhor fez uma proposta de duelo, e eu disse que fazíamos lá dentro com as mini-balizas para jogarmos um para um, que comprava o duelo. Mas não querem falar de futebol. Ninguém pergunta porquê tirar o Fábio Cardoso e recuar Uribe, o Mehdi Taremi terminou a oito, viram isso?", questiona.

Ainda sobre o jogo com o Casa Pia, Sérgio Conceição deixa implícita uma crítica de antijogo: "O Casa Pia com o Benfica fez sete faltas, contra nós fez 18 e vieram tranquilos ao Dragão. No primeiro pontapé de baliza demoraram 22 segundos a cobrar".