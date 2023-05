Desvantagem "não desmoraliza, nem dá força" ao FC Porto

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, explica que a equipa não está desmotivada nem moralizada pela desvantagem na tabela classificativa para o Benfica.

Na véspera do arranque da jornada que pode decidir as contas do campeonato - caso o FC Porto perca ou o Benfica vença em Alvalade -, Conceição ignora a tabela para falar do estado emocional da equipa.

"A desvantagem não desmoraliza nem dá força à equipa. Trabalhamos diariamente no máximo, o Benfica está à frente e só dependem deles para serem campeões e é porque algo não fizemos tão bem. Preparamos a equipa para ir a Famalicão e ganhar o jogo, a diferença de pontos não tem que dar mais ou menos motivação", disse, em conferência de imprensa.

Conceição diz que "todos os jogos a duas jornadas do fim são importantes", mesmo aqueles que não envolvem equipas que disputam o título ou Europa.

"O jogo de hoje, por exemplo, o Marítimo-Vizela tem o seu peso para o Marítimo e terá para o Vizela. Mexe com a manutenção do Marítimo, Paços e Santa Clara, mas também mexe com o título, porque depois o Santa Clara vai à Luz e uma coisa é ir despromovido, outra é ir com possibilidade de ir buscar o 'play-off'", analisa.