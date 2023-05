Uribe perto de transferência para o Qatar

Matheus Uribe, do FC Porto, estará muito perto de finalizar a transferência para o Al-Sadd, do Qatar, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

De acordo com a publicação, o médio colombiano de 32 anos já fez exames médicos e tem tudo acordado para se mudar para o Qatar no final da época.

Uribe está em fim de contrato com o FC Porto e deixará o clube livre de custos. O colombiano esteve ainda no radar do Flamengo, mas esse cenário já tinha sido afastado por Marcos Braz, dirigente do clube brasileiro.

O médio esteve quatro épocas no FC Porto e foi sempre um peça importante para Sérgio Conceição. Até ao momento soma 15 golos em 173 jogos pelos azuis e brancos.

Venceu seis títulos nos dragoes: dois campeonatos, duas Taças de Portugal e duas Supertaças Cândido de Oliveira. Até ao final da época tem ainda a possibilidade de juntar mais um campeonato e uma Taça de Portugal.