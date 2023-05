SAD do FC Porto lança empréstimo obrigacionista de 40 milhões de euros

A SAD do FC Porto lançou um empréstimo obrigacionista num montante inicial máximo de 40 milhões de euros, anunciou o clube esta noite.

O montante inicial é de até 40 milhões de euros, o qual poderá ser aumentado por opção da FC Porto SAD até ao dia 31 de maio de 2023.

A oferta decorre entre as 8h30 do dia 22 de maio de 2023 e as 15h00 do dia 2 de junho de 2023, destinada ao público em geral, com uma taxa de juro fixa de 6,25%.



O último empréstimo obrigacionista da SAD do FC Porto foi lançado em março do ano passado, com 50 milhões de euros angariados pela SAD portista e a procura excedeu em 22 milhões de euros o valor lançado em obrigações.